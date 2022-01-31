Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Ligde sıkıntılı günler yaşayan sarı kırmızılı ekip, Bafetimbi Gomis, Inaki Pena ve Erick Pulgar ile kadrosunu güçlendirdi.

Gomis 1,5 yıllık imza atacak

Galatasaray gol yollarındaki sorununu eski futbolcusu Bafetimbi Gomis ile çözmeyi planlıyor. Sarı kırmızılı ekip Fransız futbolcu ile opsiyonlu olarak 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

Gomis, bu sezon Galatasaray’dan yaklaşık 650 bin euro garanti ücret alacak. 36 yaşındaki futbolcu, ligin ikinci yarısında 10 gol atarsa sözleşmesi 1 yıl uzayacak.

Sarı kırmızılı formayla 42 maçta 32 kez fileleri sarsan Bafetimbi Gomis, 6 da asist yapmıştı.

Kaleci sorunu giderildi

Galatasaray kaleci transferinde de mutlu sona ulaştı. Sarı kırmızılılar, Barcelona’nın genç file bekçisi İnaki Pena’yı İstanbul'a getirdi.

İspanyol kulübüyle yapılan görüşmede Pena’nın sezon sonuna kadar bedelsiz kiralanması için anlaşma sağlandı.

Daha önce Katalan ekibinin alt yaş kategorilerinde forma giyen 22 yaşındaki file bekçisi, bu sezon B takımında çıktığı 9 maçta 8 gol yedi.

5 mücadelede kalesini gole kapatan genç file bekçisi ,1 kez İspanya 21 Yaş Altı Milli Takımı’nda yer aldı.

Orta sahaya takviye

Galatasaray, Şilili orta saha oyuncusu Erick Pulgar'ı kiralamak için de Fiorentina ile anlaştı.

28 yaşındaki ön libero, İtalyan ekibinde 3 sezonda 82 maçta görev aldı. Pulgar, Fiorentina forması ile 8 gol attı, 12 de asist yaptı.