Bu sezon beklentilerin oldukça uzağında kalan Barcelona, gelecek sezonun planlamasını şimdiden yapmaya başladı.

İspanya Liginde ilk 4 arasında yer alıp Şampiyonlar Ligi biletini cebine koymak isteyen Katalanlar, yeniden yapılanma hamlelerini sürdürüyor.

Ara transfer döneminde Dani Alves, Ferran Torres ve Adama Traore ile anlaşan bordo mavililer, kadrosuna takviye yapmak için çalışmalarına devam ediyor.

Hedef Aubameyang



La Liga'da şampiyonluk yarışının dışında kalan ve Şampiyonlar Ligi'ne havlu atan Barcelona, Sergio Agüero'nun futbolu bırakması ve Ansu Fati'nin sakatlığı nedeniyle forvet hattına takviye yapmayı planlıyor.



Katalan ekibinin listesinde Arsenal'de kadro dışı bırakılan Gabonlu yıldız Pierre-Emerick Aubameyang ilk sırada yer alıyor.



Aubameyang'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Katalanların önündeki en önemli engel ise maaş bütçesinin yeterli olmaması.



Dembele Paris yolcusu



Barcelona bu engeli aşabilmek adına büyük umutlarla 105 milyon euro karşılığında transfer ettiği Ousmane Dembele'yi devre arasında göndermek istiyor.



İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Fransız oyuncunun da sezon sonunda bitecek olan kontratını yenilemekte isteksiz.

Fransız yıldızı için en önemli aday ise Paris Saint Germain. Adı Chelsea ve Manchester United ile de geçen Dembele için Katalanlar, Paris ekibinden 20 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

Ousmane Dembele, Fransa'ya gidebilmek adına iki kulübün bonservis pazarlığının bitmesini bekliyor.