Türk takımları Avrupa kupalarında sahaya çıkacak
Voleybolda Türk temsilcileri, CEV Şampiyonlar Ligi ve Challenge Kupası'nda 1-3 Şubat'ta sahaya çıkacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Halkbank, Fenerbahçe Opet, Vakıfbank, Türk Hava Yolları ve Aydın Büyükşehir Belediyespor'un maç programı şu şekilde:
Challenge Kupası çeyrek final 2. maç
1 Şubat Salı 19.30 C.S.M. Lugoj (Romanya)-Aydın Büyükşehir Belediyespor
Şampiyonlar Ligi
2 Şubat Çarşamba 18.00 Türk Hava Yolları-Igor Gorgonzola Novara (İtalya)
Challenge Kupası çeyrek final 1. maç
2 Şubat Çarşamba 17.30 Halkbank-Tallinn Technical University (Estonya)
Challenge Kupası çeyrek final 2. maç
3 Şubat Perşembe 15.00 Tallinn Technical University (Estonya)-Halkbank
Şampiyonlar Ligi
3 Şubat Perşembe 19.00 Dinamo-Ak Bars Kazan (Rusya)-Fenerbahçe Opet
Şampiyonlar Ligi
3 Şubat Perşembe 21.00 Vero Volley Monza (İtalya)-VakıfBank
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