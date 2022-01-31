Danimarka'nın, EURO 2020’de oynadığı Finlandiya maçında sahada bir anda fenalaşarak kalbi duran ve sonrasında sağlık ekiplerinin kalp masajı yaparak hayata döndürülen Eriksen’in yaşadığı bu olay tüm dünyada geniş yankı bulmuştu.

Kalp pili takılan Christian Eriksen, yaklaşık 8 ay sonra futbola geri dönüyor.

Yaşadığı kalp rahatsızlığı sebebiyle 17 Aralık 2021’de Inter ile olan sözleşmesi feshedilen 30 yaşındaki futbolcu, ligin ikinci yarısında Premier Lig takımlarından Brentford forması giyecek.

Danimarkalı orta sahan, sağlık kontrollerinin ardından 6 aylık sözleşmeye imza attı. Eriksen, bir süredir Ajax’ın genç takımı ile antrenmanlara çıkıyordu.