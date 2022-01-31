2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na sayılı günler kala, COVID-19 vakalarında artış sürüyor. Olimpiyat Komitesi'nin yaptığı açıklamaya göre 37 yeni vaka tespit edildi.

37 yeni vakadan 28'inin testlerinin, Pekin Havaalanı'na giriş yaptıktan sonra pozitif çıktı. Pozitif çıkanların içinde 8 atlet veya takım yetkilileri yer aldı.

Dünya şampiyonu pozitif çıktı

2021 Kayakla Atlama Dünya Şampiyonu Marita Kramer de COVID-19 testi pozitif çıkanlardan..

Avusturya Kayak Federasyonu'nun açıklamasına göre, yetkililer, Kramer'in 2022 Kış Olimpiyatları'na yetişebilmesi için ellerinden geleni yapıyor.

Kramer'in semptom göstermediği ve diğer takım üyelerine hastalığı bulaştırmadığı belirtiliyor.

Avustralya Körling Takımı'ndan da iyi haberler gelmeye devam ediyor. COVID-19'a yakalanan körling oyuncusu Tahli Gill ve temaslı takım arkadaşı Dean Hewit'in testleri negatif çıktı.