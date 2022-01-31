Demir Grup Sivasspor, bu sezon adeta beraberliğe abone oldu. Rıza Çalımbay'ın ekibi, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 23 maçta 10 kez sahadan bir puanla ayrıldı.

Ligin en çok berabere kalan takımı olan kırmızı beyazlılar, Avrupa'nın 5 büyük liginde de bu istatistikte üst sıralarda yer aldı.

İngiltere Premier Lig temsilcisi Brighton, 12 beraberlikle bu alanda Avrupa'nın 5 büyük liginde zirvede yer alıyor.

Brighton'ı, 10 beraberlikle bir diğer Premier Lig takımı Southampton, İspanya temsilcisi Athletic Bilbao, İtalya Serie A ekiplerinden Genoa ve Demir Grup Sivasspor takip ediyor.

Öte yandan Rıza Çalımbay'ın öğrencileri, berabere kaldığı 10 maçın 7'sinde öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı.

Kırmızı beyazlı ekip, yalnızca Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 2 mücadelede geriden gelip bir puanı hanesine yazdırdı. Demir Grup Sivasspor, GZT Giresunspor ile de golsüz berabere kaldı