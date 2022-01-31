İki gün süren Grand Prix Zagreb Open turnuvasına Türkiye’nin yanı sıra Ukrayna, Norveç, Romanya, İsveç, Belarus, Hırvatistan, Finlandiya, Amerika, Moldova, İsviçre, Danimarka, Litvanya, Macaristan, Fransa, Letonya, Avusturya, Almanya, Polonya, Sırbistan, İsrail, Portekiz ve Slovakya Grekoromen takımları katıldı.

Birbirinden güçlü güreşçilerinin mücadele ettiği müsabakalar sonunda Türkiye toplamda 12 madalya kazanarak 180 puan toplayıp Grand Prix Zagreb Open 2022’nin şampiyonu oldu.

Toplamda 7 madalya ile 129 puan toplayan Ukrayna ikinciliği elde ederken, Norveç ise 5 madalya ve 77 puanla üçüncü oldu. İspanya, Portekiz ve Slovakya, Grand Prix Zagreb Open’de puan alamayan ülkeler oldular.

Zagrep'te madalya kazanan sporcular şöyle:

Altın madalya: Ahmet Uyar (63 kilo), Murat Fırat (67 kilo), Osman Yıldırım (130 kilo).

Gümüş madalya: Mustafa Yıldırım (63 kilo), Abdullah Toprak (72 kilo), Fatih Bozkurt (130 kilo).

Bronz madalya: Emre Mutlu (55 kilo), Ayhan Karakuş (60 kilo), Cengiz Arslan (72 kilo), Burhan Akbudak (82 kilo), Muhittin Sarıçiçek (87 kilo), Mustafa Olgun (97 kilo).

Eksik kadroyla büyük başarı

Türk güreşinin her zaman zirvede yer alması gerektiğine dikkat çeken Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Grand Prix Zagreb Open’da madalya kazanan tüm sporcuları tebrik etti.

"Ata sporumuzda başarısızlık tanımı olmamalı. Türk sporcular bu branşta tarihte her zaman üst sıralarda yer almıştır, bu turnuvada bunu bir kez daha gösterdik. Biz de yönetim olarak ilk uluslararası sınavımızı başarıyla tamamladık. Eksik kadroyla gitmemize rağmen büyük bir başarı elde ettik. Devamı gelecek. Grand Prix Zagreb Open büyük moral oldu ama asıl sınavlarımız yeni başlıyor. Avrupa, Dünya ve Olimpiyatlar bizim için çok önemli. Tüm sporcularımız, teknik kadrolarımız ve yönetim kurulu arkadaşlarımızla, tüm güreş camiası olarak bu bilinçle yola çıktık. Bir olacağız ve bu hedefleri başaracağız. Bizim kaybedecek vaktimiz yok. Tüm camiamızı kucaklayarak yola devam etmek istiyoruz. Hedefimiz Ata sporumuzu dünyadaki hak ettiği yere çıkarmak."