Haber Giriş: 31 Ocak 2022 Pazartesi 09:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe Beko LDLC Asvel'i konuk edecek
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında 1 Şubat Salı günü Fransa'nın LDLC Asvel ekibini ağırlayacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.
Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde çıktığı 19 maçta 9 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşadı. LDLC Asvel ise yaptığı 22 müsabakanın 9'unu kazanırken, 13'ünü kaybetti.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Fransa'da oynanan maçı LDLC Asvel, 84-82'lik skorla kazanmıştı.
Ligde yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Fenerbahçe Beko'nun 4, LDLC Asvel'in de bir maçı ertelendi.
Etiketler: Basketbol Avrupa Kupaları Fenerbahçe
Son Haberler
- 10:21
- 10:16
- 10:17
- 10:05
- 10:05
Sıradaki Haber
Afrika Kupası'nda yarı finalistler belli oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz