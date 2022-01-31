Galatasaray kaleye takviye yaptı.

Sarı kırmızılılar, Borussia Dortmundlu Roman Bürki ile görüşmeler tıkanınca B planını devreye soktu.

Yönetim, teknik direktör Domenec Torrent’in çok istediği Barcelona’nın genç kalecisi İnaki Pena için temasa geçti.

İspanyol kulübüyle yapılan görüşmede Pena’nın sezon sonuna kadar bedelsiz kiralanması için anlaşma sağlandı.

Barcelona B takımında forma giyiyordu

22 yaşındaki file bekçisi, Barcelona B takımında forma giyiyor.

Daha önce Katalan ekibinin alt yaş kategorilerinde forma giyen Pena, bu sezon B takımında çıktığı 9 maçta 8 gol yedi.

5 mücadelede kalesini gole kapatan genç file bekçisi ,1 kez İspanya 21 Yaş Altı Milli Takımı’nda yer aldı.

İspanyol file bekçisini taşıyan uçak, İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.