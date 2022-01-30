Haber Giriş: 30 Ocak 2022 Pazar 17:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli tenisçi İpek Öz'den İspanya'da ikincilik
[Fotoğraf: AA]
Milli tenisçi İpek Öz, İspanya'da düzenlenen W25 Rafa Nadal Academy World Tennis Tour'da ikinci oldu.
Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, İpek Öz, finalde ev sahibi ülkeden Yvonne Cavalle-Reimers'a 6-2 ve 6-2'lik setlerle 2-0 kaybederek organizasyonu ikinci tamamladı.
Etiketler: İspanya
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