Haber Giriş: 30 Ocak 2022 Pazar 09:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray Nef, Almanya'da MHP Riesen deplasmanında
[Fotoğraf: AA]
Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu I Grubu ilk maçında yarın Almanya'nın MHP Riesen ekibine konuk olacak.
Ludwisburg kentindeki MHP Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.
Galatasaray Nef, FIBA Şampiyonlar Ligi ilk turunda mücadele ettiği E Grubu'nu 5 galibiyet ve 1 mağlubiyetle lider tamamladı.
MHP Riesen ise organizasyonun ilk turunda yer aldığı A Grubu'nu 4 galibiyet ve 2 yenilgiyle lider bitirdi.
Etiketler: Galatasaray Basketbol
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