Haber Giriş: 29 Ocak 2022 Cumartesi 21:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Başakşehir, Partizan'ı tek golle geçti
[Fotoğraf: DHA]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, hazırlık maçında Sırbistan Süper Lig temsilcilerinden Partizan'ı 1-0 yendi.
Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada Antalya'da kamp yapan turuncu-lacivertliler ile Partizan takımı, Belek Turizm Merkezi'nde hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
Medipol Başakşehir, 44. dakikada Alexandru Epureanu'nun golüyle sahadan 1-0 üstün ayrıldı.
Etiketler: Medipol Başakşehir Süper Lig
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