Trabzonspor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (COVID-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "COVID-19 PCR kontrolünde bir oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup, tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır." ifadelerine yer verildi.