Haber Giriş: 29 Ocak 2022 Cumartesi 20:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzonspor'da koronavirüs vakası
Spor Toto Süper Lig'in lideri Trabzonspor'da bir futbolcunun koronavirüse (COVID-19) yakalandığı açıklandı.
Trabzonspor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (COVID-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "COVID-19 PCR kontrolünde bir oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup, tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır." ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Trabzonspor Süper Lig Koronavirüs
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