Antalyaspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kulübün efsane isimlerinden eski futbolcu Oral Yenigün'ün vefat ettiğinin büyük bir üzüntüyle öğrenildiği ifade edildi.

Açıklamada, merhum Yenigün'e Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve futbol camiasına başsağlığı dilendi.

Yarın tören düzenlenecek

Yenigün için bugün saat 12.00'de kulübün Hasan Subaşı Tesisleri'nde tören düzenleneceği, cenazenin ise öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Uncalı Mezarlığı'nda defnedileceği aktarıldı.

Kulübümüzün efsane isimlerinden eski futbolcumuz Oral Yenigün’ün vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.



Merhuma Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileriz.#FraportTAVAntalyaspor pic.twitter.com/pofreM8mn1