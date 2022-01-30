Anadolu Efes Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Başantrenörümüz Ergin Ataman, yaşadığı üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle Fenerbahçe Beko müsabakasında takımımızın başında sahaya çıkamayacaktır" denildi.

Açıklamada ayrıca, tecrübeli antrenöre yapılan yeni tip koronavirüs testinin ise negatif çıktığı belirtildi.