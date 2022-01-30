Haber Giriş: 30 Ocak 2022 Pazar 14:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anadolu Efes'te başantrenör Ataman, Fenerbahçe Beko maçında yok
[Fotoğraf: İHA]
Anadolu Efes başantrenörü Ergin Ataman, geçirdiği üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle bugün oynanacak Fenerbahçe Beko maçında görev yapamayacak.
Anadolu Efes Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Başantrenörümüz Ergin Ataman, yaşadığı üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle Fenerbahçe Beko müsabakasında takımımızın başında sahaya çıkamayacaktır" denildi.
Açıklamada ayrıca, tecrübeli antrenöre yapılan yeni tip koronavirüs testinin ise negatif çıktığı belirtildi.
Etiketler: Anadolu Efes Fenerbahçe Basketbol
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