Haber Giriş: 31 Ocak 2022 Pazartesi 00:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray Nef'te 8 vaka: Müsabakalar ertelendi
[Fotoğraf: AA ]
Galatasaray Kulübü, erkek basketbol takımında 8 kişinin COVID-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Sarı-kırmızılıların bu hafta oynayacağı iki maç da ertelendi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 7 sporcu ile bir personelin testinin pozitif olduğu, izolasyon ve tedavi süreçlerinin başladığı duyuruldu.
Erkek basketbol takımının oynayacağı 2 mücadelenin ertelendiği açıklandı.
Sarı-kırmızılıların, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde bugün oynayacağı MHP Riesen maçının 14 Mart Pazartesi gününe, 3 Şubat Perşembe günü yapması gereken Hapoel U-Net Holon müsabakasının ise 2 Mart Çarşamba gününe ertelendiği ifade edildi.
Etiketler: Galatasaray Koronavirüs
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