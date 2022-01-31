Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Ghezzal'ın tedavisine İstanbul'da devam edilecek.

"Ghezzal'ın yapılan değerlendirmesinde, sağ kalça ekleminde sıkışma sendromuna bağlı kapsüller zorlanma tespit edilmiştir. Sağlık ekibimiz tarafından tedavisine İstanbul'da devam edilmesi planlanan Rachid Ghezzal, futbol A takımımızın Antalya kampından ayrılmıştır."

Rachid Ghezzal’ın Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirmehttps://t.co/z8A1rmszbB — Beşiktaş JK (@Besiktas) January 31, 2022

Beşiktaş sağanak altında çalıştı

Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada Antalya'da kamp yapan Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Belek Turizm Merkezi'nde konakladığı otelin sahasında teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde kampın altıncı gününde çalışmalarına devam etti. Sağanak altında yapılan taktik ağırlıklı idmanın ilk 20 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Sakatlığından dolayı Antalya kampından ayrılan Rachid Ghezzal dışında kamp kadrosunda yer alan diğer futbolcular antrenmanda yer aldı.

Siyah-beyazlılar, Antalya kampındaki çalışmalarını akşam saatlerinde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.



