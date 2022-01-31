Premier Lig'de zor günler geçiren Newcastle United, transfer çalışmalarına devam ediyor. Kadrosunu güçlendirmek isteyen İngiliz ekibi, orta saha transferinde mutlu sona ulaştı.

İngiliz ekibi, Lyon'un Brezilyalı oyuncusu Bruno Guimaraes'i kadrosuna kattığını açıkladı. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamaya göre Bruno ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandı.

İngiliz basınında, 24 yaşındaki oyuncunun 50 milyon euro karşılığında transfer edildiği ifade edildi. Newcastle United, oyuncunun bir sonraki satışından da Lyon'a yüzde 20 pay verecek.

Orta sahanın merkezinde ve ön libero pozisyonunda görev yapan Bruno, 2019'da Atletico Paranaense'den 20 milyon euro bonservis bedeliyle Lyon'un yolunu tutmuştu.

Lyon da Ndombele'yi transfer etmek istiyor

Öte yandan Lyon cephesi de bu transferin ardından orta sahasına takviye yapmayı hedefliyor.

Tottenham'dan Tanguy Ndombele'yi kadrosuna katmak isteyen Fransız temsilcisi, İngiliz ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.

Söz konusu transferin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor. Ndombele, bu sezon Kuzey Londra ekibiyle çıktığı 16 maçta 2 gol 1 asistlik katkı sağladı.