Haber Giriş: 6 Ağustos 2021 Cuma 14:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
İlke Özyüksel olimpiyat beşincisi oldu
Modern pentatlonda İlke Özyüksel, Tokyo 2020'yi 5. sırada tamamladı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 14. günündeki modern pentatlon yarışlarında İlke Özyüksel 5. oldu.
İlke Özyüksel 5 disiplinde yaptığı mücadelenin ardından oyunları 5. sırada tamamladı.
Milli sporcu, Rio 2016'da 35. sırada yer almıştı.
Etiketler: 2020 Olimpiyat
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