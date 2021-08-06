Nippon Budokan'da gerçekleşem bronz madalya mücadelesinde Ali, Güney Kore'den Heejun Park'la karşılaştı.

HAYDİ BAĞIRALIM!



BİR BRONZ MADALYA DA ALİ'DEN!



Milli karatecimiz Ali Sofuoğlu, bronz madalya mücadelesinde Park Heejun'u mağlup etti.



Tebrikler Ali! pic.twitter.com/FB09EKoBsg — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) August 6, 2021

Ali, hakemlerden 27.26 puan alarak bronz madalyanın sahibi oldu. park ise 26.14 puanda kaldı ve olimpiyatı 5. tamamladı.

Ali'nin bu madalyası aynı zamanda Türkiye'nin olimpiyat tarihindeki 100. madalyası oldu.

Ali Sofuoğlu: 100. madalyayı almak olağanüstü bir mutluluk

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler katada bronz madalya kazanan Ali Sofuoğlu, "Türk spor tarihinin olimpiyatlardaki 100. madalyasını almak olağanüstü bir mutluluk oldu benim için." dedi.

Milli karatecimiz Ali Sofuoğlu: "İnsanlarımız bu zor günlerde izliyorlar, takip ediyorlar bizi. Çok güzel mesajlar aldık. Herkese teşekkür etmek istiyorum. Biz daha iyilerini yapmalıyız. Ülkemiz bunu hak ediyor." pic.twitter.com/cm3qNM1Dhi — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) August 6, 2021

Ali Sofuoğlu, Nippon Budokan'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türk spor tarihinin olimpiyatlardaki 100. madalyasını kendisinin aldığını yeni öğrendiğini dile getirdi.

"100. madalyayı ben kazandığım için çok mutluyum. Taha (Akgül) abiden saniyeler sonra madalya kazandım. Bu konuda Taha abinin kaybettiği bir şey yok, kendisi olimpiyat şampiyonu sporcu. Madalya için de kendisini tebrik ediyorum. Türk spor tarihinin olimpiyatlardaki 100. madalyasını almak olağanüstü bir mutluluk oldu benim için. Keşke altın madalya alsaydım ama olsun. Mutluyum."

Ali, yenilgiyi asla kabul etmeyen bir karaktere sahip olduğunu vurguladı.

"Belki 2024 Paris'te olmayacak karate ama 2028 ve 2032'de tekrar karatenin yer alacağını düşünüyorum. Hayalim karatenin yer alacağı bir sonraki olimpiyatta yer alıp bu sefer altın madalya kazanmak. Olimpiyat üçüncüsü oldum çok mutluyum ama hedefim karatenin olan ilk olimpiyatta altın madalya almak."