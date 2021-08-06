Makuhari Messe'de erkekler serbest stil 97 kiloda Süleyman Karadeniz, ABD'li Kyle Frederick Snyder ile karşılaştı.

Maçın başında rakibine bir sayı veren milli güreşçi, ilk yarıyı 2-0 geride tamamladı. Süleyman Karadeniz, Rio 2016'nın şampiyonu Snyder karşısında ikinci yarıda da etkisiz kaldı ve karşılaşmadan 5-0 mağlup ayrıldı.

Süleyman Karadeniz, 7 Ağustos Cumartesi günü TSİ 14.15'te bronz madalya mücadelesine çıkacak.