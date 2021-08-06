Haber Giriş: 6 Ağustos 2021 Cuma 13:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Süleyman Karadeniz bronz madalya maçına çıkacak
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 14. gününde güreşte yarı finalde ABD'li rakibine yenilen Süleyman Karadeniz, 7 Ağustos Cumartesi günü bronz madalya mücadelesi verecek.
Makuhari Messe'de erkekler serbest stil 97 kiloda Süleyman Karadeniz, ABD'li Kyle Frederick Snyder ile karşılaştı.
Maçın başında rakibine bir sayı veren milli güreşçi, ilk yarıyı 2-0 geride tamamladı. Süleyman Karadeniz, Rio 2016'nın şampiyonu Snyder karşısında ikinci yarıda da etkisiz kaldı ve karşılaşmadan 5-0 mağlup ayrıldı.
Süleyman Karadeniz, 7 Ağustos Cumartesi günü TSİ 14.15'te bronz madalya mücadelesine çıkacak.
Milli güreşçimiz Süleyman Karadeniz, yarı finalde Olimpiyat ve Dünya şampiyonu Kyle Snyder'a 5-0 mağlup oluyor.— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) August 6, 2021
Süleyman Karadeniz, yarın bronz madalya mücadelesi için minderde olacak.
Teşekkürler Süleyman! pic.twitter.com/Fo9o7gTwvJ
Etiketler: 2020 Olimpiyat
Son Haberler
- 14:05
- 14:02
- 13:38
- 13:42
- 13:37
Sıradaki Haber
Busenaz Sürmeneli: 13 yıllık bekleyişin sonuna geldik
Yükleniyor lütfen bekleyiniz