TRT Spor yeni sezona damga vuracak bir program ile giriyor.

Bir ekran klasiği ve futbol yorum programlarının referans programı '%100 Futbol', TRT Spor ekranlarında yeniden futbolseverlerle buluşacak.

Futbolculuğuyla efsane ve yorumculuğuyla bir marka olan Rıdvan Dilmen ile ekranların sevilen ismi Erbatur Ergenekon gündemi TRT Spor'da belirleyecek.

Haftanın üç günü karşılaşmaların devre arası ve bitiminde futbol tutkunlarını bilgilendirecek Rıdvan Dilmen, Süper Lig özetleriyle birlikte futbolseverler adına merak edilen her soruya cevap bulacak.

Rıdvan Dilmen, TRT Spor’daki '%100 Futbol' programının dışında milli maç yayınlarında da yorumcu olarak yer alacak.

TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, yeni programın müjdesini ilk kez sosyal medya hesabından duyurdu.

"TRT Spor yeni sezona, damga vuracak bir program ile giriyor. '%100 futbol' artık TRT Spor'da. Futbolculuğu ve yorumculuğuyla bir marka olan Rıdvan Dilmen, gündemi TRT Spor’da belirleyecek. Futbolun referans programı, devre arası ve maçların bitiminde karşınızda olacak."