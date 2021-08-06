Makuhari Messe'de yapılan müsabakada 30 yaşındaki milli güreşçi, rakibinin pasif kalmasıyla 1-0 öne geçti.

Yaptığı atakla 3-0'lük üstünlük yakalayan Taha Akgül, ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

TAHA AKGÜL’DEN BRONZ MADALYA!



Milli güreşçimiz Taha Akgül, Lkhagvagerel Munkhtur'ı 5-0 mağlup ederek #Tokyo2020'de bronz madalya kazandı.



Tebrikler Taha! pic.twitter.com/PlJXoYj8fQ — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) August 6, 2021

Müsabakanın ikinci yarısında da üstünlüğünü sürdüren milli güreşçi yaptığı ataklarla sayı almaya devam etti ve karşılaşmayı 5-0 kazanarak bronz madalya kazandı.

Rio 2020'de altın madalya alan Taha Akgül, Tokyo 2020'yi ise bronz madalya alarak tamamladı.

Bir bronz madalya da Ali Sofuoğlu'ndan

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 14'üncü gününde karatede erkekler katada milli sporcu Ali Sofuoğlu, bronz madalya kazandı

Nippon Budokan'da gerçekleşem bronz madalya mücadelesinde Ali, Güney Kore'den Heejun Park'la karşılaştı.

HAYDİ BAĞIRALIM!



BİR BRONZ MADALYA DA ALİ'DEN!



Milli karatecimiz Ali Sofuoğlu, bronz madalya mücadelesinde Park Heejun'u mağlup etti.



Tebrikler Ali! pic.twitter.com/FB09EKoBsg — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) August 6, 2021

Ali, hakemlerden 27.26 puan alarak bronz madalyanın sahibi oldu. park ise 26.14 puanda kaldı ve olimpiyatı 5. tamamladı.

Ali'nin bu madalyası aynı zamanda Türkiye'nin olimpiyat tarihindeki 100. madalyası oldu.

101. madalya Merve Çoban'dan

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede kadınlar kumite 61 kiloda Merve Çoban, bronz madalya kazandı.

Nippon Budokan'da düzenlenen karate müsabakalarında Merve, yarı finalde Sırp Jovana Prekovic'le karşılaştı.

KARATEDE 1 MADALYA DAHA!



Milli karatecimiz Merve Çoban, yarı finalde Jovana Preković'e 2-0 mağlup olarak bronz madalya kazandı!



Teşekkürler Merve! pic.twitter.com/SfCrQ81Lzr — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) August 6, 2021

Rakibine 2-0 kaybeden Merve, final şansını kaybetti ve olimpiyatı 3. sırada tamamladı.

Merve Çoban, 61 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu. Tokyo 2020'de karatede madalya sayısı 1 gümüş, 2 bronz olmak üzere 3'e çıktı.