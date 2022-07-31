Haber Giriş: 31 Temmuz 2022 Pazar 01:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hollanda Süper Kupa finalinde şampiyon PSV
Hollanda Süper Kupa finalinde Ajax'ı 5-3 yenen PSV, kupayı müzesine götürdü.
Başkent Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'da oynanan maçta, son lig şampiyonu Ajax ile Hollanda Kupası şampiyonu PSV karşı karşıya geldi.
PSV'ye kupayı getiren golleri Guus Til (3), Cody Mathes Gakpo ve Xavi Simons atarken, Ajax'ın gollerini Steven Bergwijn, Antony ve Muhammed Kudus kaydetti.
Hollanda Süper Kupası, Ajax'ı 5-3 yenen PSV'nin oldu
Teknik direktörlüğe Ruud van Nistelrooy'u getiren PSV, kupayı 13'üncü kez kazanma başarısı gösterdi.
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