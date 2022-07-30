Ada futbolunun son yıllardaki bayrak rekabetinde Liverpool ile Manchester City karşı karşıya geldi.

Community Shield için buluşan iki ekibin mücadelesinde kazanan, 3-1'lik skorla Liverpool oldu.

Kırmızılara galibiyeti getiren golleri Trent Alexander-Arnold, Muhammed Salah (P) ve Darwin Nunez kaydetti.

Manchester City adına Julian Alvarez'in tek golü kupa için yetmedi.

Rakibine üç maçtır kaybetmeyen Liverpool, bu sonuçla seriyi dört maça çıkarmayı başardı.

Geçtiğimiz sezon finalde Leicester'a kaybeden Guardiola'nın öğrencileri, bu organizasyonda üst üste ikinci final mağlubiyetini aldı.