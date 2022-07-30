Geçtiğimiz sezonu Spor Toto Süper Lig şampiyonluğuyla kapatan Trabzonspor ve Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor, Süper Kupa finalinde bir araya geldi.

Trabzonspor karşılaşmayı 4-0 kazandı.

Önemli anlar: İlk yarı

27. dakikada gelişen Trabzonspor atağında Eren Elmalı'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta, kaleci Ali Şaşal Vural gole izin vermedi.

Gol - 37. dakikada Trabzonspor öne geçti. Visca'nın sol kanattan kullandığı kornerde Cornelius'un altıpas önünde bekletmeden yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve Trabzonspor soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

İkinci yarı

Gol - 51. dakikada Andreas Cornelius ile Trabzonspor 2. golü buldu.

Gol - 64. dakikada Jens Larsen sağ çaprazdan düzgün bir vuruşla farkı 3'e çıkardı.

Gol - 76. dakikada Bakasetas penaltıdan attığı golle durumu 4-0'a getirdi.

Sivasspor’u 4-0 yenen Trabzonspor, 3. kez Süper Kupa’nın sahibi oldu.