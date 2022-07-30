Süper Kupa Trabzonspor'un
Turkcell Süper Kupa maçında Demir Grup Sivasspor'u 4-0 yenen Trabzonspor, şampiyon oldu.
Geçtiğimiz sezonu Spor Toto Süper Lig şampiyonluğuyla kapatan Trabzonspor ve Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor, Süper Kupa finalinde bir araya geldi.
Trabzonspor karşılaşmayı 4-0 kazandı.
Önemli anlar: İlk yarı
27. dakikada gelişen Trabzonspor atağında Eren Elmalı'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta, kaleci Ali Şaşal Vural gole izin vermedi.
Gol - 37. dakikada Trabzonspor öne geçti. Visca'nın sol kanattan kullandığı kornerde Cornelius'un altıpas önünde bekletmeden yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve Trabzonspor soyunma odasına 1-0 üstün gitti.
İkinci yarı
Gol - 51. dakikada Andreas Cornelius ile Trabzonspor 2. golü buldu.
Gol - 64. dakikada Jens Larsen sağ çaprazdan düzgün bir vuruşla farkı 3'e çıkardı.
Gol - 76. dakikada Bakasetas penaltıdan attığı golle durumu 4-0'a getirdi.
Sivasspor’u 4-0 yenen Trabzonspor, 3. kez Süper Kupa’nın sahibi oldu.
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