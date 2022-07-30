Haber Giriş: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 23:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu'ndan Trabzonspor'a tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Turkcell Süper Kupa'da Demir Grup Sivasspor'u 4-0 yenerek şampiyon olan Trabzonspor'u tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında, "Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Turkcell Süper Kupa finalinde rakibini yenerek kupayı kazanan Trabzonspor'u kutluyorum. Şampiyon olan bordo-mavili ekibin başarısında emeği geçen oyuncuları, teknik heyeti ve yönetimi tebrik ediyorum. Demir Grup Sivasspor'u da mücadelesinden dolayı kutluyorum." ifadelerini kullandı.
Etiketler: Mehmet Muharrem Kasapoğlu
Sıradaki Haber
Community Shield'da zafer Liverpool'un
Yükleniyor lütfen bekleyiniz