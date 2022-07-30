Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında, "Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Turkcell Süper Kupa finalinde rakibini yenerek kupayı kazanan Trabzonspor'u kutluyorum. Şampiyon olan bordo-mavili ekibin başarısında emeği geçen oyuncuları, teknik heyeti ve yönetimi tebrik ediyorum. Demir Grup Sivasspor'u da mücadelesinden dolayı kutluyorum." ifadelerini kullandı.