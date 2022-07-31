Haber Giriş: 31 Temmuz 2022 Pazar 01:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bayern Münih sezona kupayla başladı
Bayern Münih, Almanya Süper Kupa finalinde Leipzig'i 5-3 mağlup etti.
Almanya Süper Kupası, Leipzig'i 5-3 yenen Bayern Münih'in oldu.
Leipzig şehrindeki Red Bull Arena'da oynanan mücadelede Bavyera temsilcisine 10'uncu şampiyonluğu getiren golleri Jamal Musiala, Sadio Mane, Benjamin Pavard, Serge Gnabry ve Leroy Sane attı.
Süper Kupa finalinde ilk kez boy gösterin Leipzig'in golleri ise Marcel Halstenberg, Christopher Nkunku ve Dani Olmo'dan geldi.
Etiketler: Bayern Münih
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