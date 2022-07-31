Almanya Süper Kupası, Leipzig'i 5-3 yenen Bayern Münih'in oldu.

Leipzig şehrindeki Red Bull Arena'da oynanan mücadelede Bavyera temsilcisine 10'uncu şampiyonluğu getiren golleri Jamal Musiala, Sadio Mane, Benjamin Pavard, Serge Gnabry ve Leroy Sane attı.

Süper Kupa finalinde ilk kez boy gösterin Leipzig'in golleri ise Marcel Halstenberg, Christopher Nkunku ve Dani Olmo'dan geldi.