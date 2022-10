Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın EURO 2024 elemelerindeki her maçının kendileri için çok önemli olduğunu belirtti.

Kılıç, Avrupa Şampiyonası finallerine katılarak Türk hentbolu için bir ilki başarmak istediklerini anlattı.

"Genç, dinamik, hedefleri olan her maça kazanmak için çıkan bir milli takımımız var. Portekiz maçı, EURO 2024 elemelerindeki ilk maçımız. Avrupa Şampiyonası finallerine katılarak hentbolumuz için bir ilki başarmak istiyoruz. O açıdan her maç bizim için çok önemli. Portekiz karşısında da son topa kadar mücadele edeceğiz. Teknik ekibimiz ve sporcularımıza da güveniyoruz ve hentbol camiası olarak her zaman yanlarında olacağız."

"Kuzey Makedonya maçımızı 16 Ekim'de Van'da oynayacağız"

Uğur Kılıç, ikinci maçlarını Kuzey Makedonya ile 16 Ekim'de Van'daki Nur Tatar Spor Salonu'nda oynanacaklarını söyledi.

[Fotoğraf: AA / Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç]

Kılıç, hentbolda milli bir maçın ilk kez Van'da oynanacağına dikkat çekti.

"Van'da Kuzey Makedonya karşısına müthiş seyirci desteğiyle yine Türk hentbolu için önemli bir maça çıkacağız. Van şehri çok yoğun şekilde bu önemli maça hazırlanıyor. Van Valisi Ozan Balcı başta olmak üzere tüm yöneticilerimize bu çabalarından ötürü teşekkür ediyoruz. Van halkının da tribünleri doldurarak milli takımı gönülden destekleyeceklerinden eminiz. İlk saniyeden son düdük çalıncaya kadar kazanma arzusunu öne koyan bir milli takım seyredeceğimizden eminin. İnşallah sevinen taraf biz olacağız."

Okan Halay: Hedefimiz iki maçtan da galibiyetle ayrılmak

A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Okan Halay ise hem Portekiz hem de Kuzey Makedonya maçlarından galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.

Halay, çok önemli maçlar oynayacaklarının bilincinde olduklarını anlattı.

"Maçlarımızın ilkini deplasmanda Portekiz'de, ikincisini Kuzey Makedonya ile içeride evimizde oynayacağız. Bu maçlarda hedefimiz ikisinden de galibiyetle ayrılmak. Deplasmanda bizi zor bir maç bekliyor, bunun farkındayız. Ama biz de kendimize güveniyoruz. Bu maçlardan alacağımız bir galibiyet bizi Avrupa Şampiyonası finallerine götürme anlamında önemli bir adım olacak. Tüm takım arkadaşlarımızla buna inanmış durumdayız. Portekiz maçından galibiyetle döneceğimize inanıyorum."