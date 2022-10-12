TFF 2 ve 3. Lig'in yayın haklarının 5 yıllık devrini kapsayan anlaşma için Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Başkan Vekili İbrahim Burkay'ın ev sahipliğini yaptığı törene, Fuchs Sports adına avukat Emin Özkurt katıldı. Törende, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, bazı 2 ve 3. Lig takımlarının yönetici, teknik direktör ve futbolcuları da hazır bulundu.

Burada bir konuşma yapan TFF Başkanı Büyükekşi, federasyon olarak futbolu hak ettiği seviyeye çıkarma planıyla çıktıkları yolda, futbolu hak ettiği seviyeye getirme çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

"Türk futbolunda yeni bir atılım başlatmak istiyorsak bu değişimi sadece Süper Lig ve 1. Lig'de değil, 2 ve 3. Lig'de de yapmamız gerekiyor. Türk futbolunun en önemli paydaşları arasında yer alan bu liglerin, bu değişimin parçası olması gerekiyor. Bunu başarabilmek için kulüplerin ekonomik sıkıntılarına da yeni çare ve kaynak bulmamız gerekiyor."

[Fotoğraf: AA]

"92 kulübün bilinirliği ve izlenebilirliği daha da artmış olacak"

Büyükekşi, gelirlerin artması adına TFF olarak yayın hakları için ihale açtıklarını ve bu ihaleyi Fuchs Sports'un kazandığını aktardı.

"Beş yıl boyunca Türkiye'de 2 ve 3. Lig maçlarını Fuchs Sports yayımlayacak. Bu anlaşmayla bu liglerin maçlarını taraftarla canlı yayında buluşturma imkanı tanıyacağız. Hem de 92 kulübe 5 yıl boyunca kalıcı gelir sağlayacağız. Maçların yayımlanmasıyla 92 kulübün bilinirliği ve izlenebilirliği daha da artmış olacak. Böylece kulüpler kendilerine yeni sponsorlar bularak gelirlerini artırma imkanını da sağlamış olacak. Maçların canlı yayımlanmasıyla futbolcuların da vitrine çıkması daha kolay hale gelecek. Futbolcular daha motive olacak, bu sayede genç ve yetenekli futbolcularımızı kazanabileceğiz. Böylece kulüplerimiz oyuncu satıp ilave gelir elde edebilecek. Milli takım da daha geniş bir havuza sahip olacak. Çünkü futbolcu seçme aşamasında, naklen yayın önemli. Anlaşma yasa dışı bahsin önlenmesi için de önemli bir adım olacak. 2 ve 3. ligler daha güvenli, şeffaf ve daha zevkli ligler haline gelecek. Olmazsa olmaz sponsorlar için de ilgi daha artacak, naklen yayın toplamda Türk futbolunun marka değerinin yükselmesine katkı sağlayacak. Anlaşmanın Türk futboluna, kulüplerimize ve yayıncı kuruluşa hayırlı olmasını diliyorum."

Statlarda yapay zekalı kameralarla 360 derecelik görünüm

Yayıncı kuruluş Fuchs Sports'u temsil eden avukat Emin Özkurt da bu anlaşmanın Türk futboluna önemli katkı sağlayacağına işaret etti.

"TFF 2 ve 3. liglerde memleketimizin büyük ve köklü kulüpleri mücadele ediyor. Ülkemiz açısından sevindirici bir anlaşma. Buna katkı sağlama ve vesile olmanın şahsi mutluluğu içindeyiz."

[Fotoğraf: AA]

Yeni bir teknoloji kullanacak olan yayıncı kuruluşun özelliklerinden bahseden Özkurt, maç yayınlarının yeni nesil platformda klasik manadaki yayınlardan farklı olacağını, karşılaşmaların, statlara yerleştirilecek yapay zekayla donatılmış kameralar sayesinde kameramana gerek olmadan, 360 derece panoramik görünümle takip edileceğini, yayıncı platformuna uygulamalar ve web sitesi üzerinden ulaşılabileceğini ve böylece yetenekli gençlerin müsabaka içi performanslarının daha iyi analiz edileceğini kaydetti.

"Artık amatör liglerimiz ve futbolcularımız için çok farklı bir dönem başlayacak. İnsan kaynağımız daha iyi değerlendirilmiş olacak. Asli amaç, Türk sporunun gelişmesini temindir. En başta kulüplere büyük faydası olacak." değerlendirmesini de yapan Özkurt, böylece Türk futbolunun marka değerinin yükseleceğini ve potansiyelin ortaya çıkacağını dile getirdi.

Emin Özkurt, geçen hafta itibarıyla başlayan maç yayınların ilk etapta ücretsiz olacağını ve hedeflerinin ileride liglerdeki bütün karşılaşmaları yayımlamak olduğunu sözlerine ekledi.