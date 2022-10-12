Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 9. hafta maçlarında görev yapacak hakemler şöyle:

14 Ekim Cuma:

20.00 Boluspor-Altaş Denizlispor: Muhammet Ali Metoğlu

15 Ekim Cumartesi:

13.30 Manisa FK-Altay: Alper Akarsu

16.00 Çaykur Rizespor-Eyüpspor: Yiğit Arslan

19.00 Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü: Turgut Doman

19.00 Altınordu-Yılport Samsunspor: Tarık Güldal

16 Ekim Pazar:

13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Yeni Malatyaspor: Reşat Onur Coşkunses

13.30 Erzurum FK-Bodrumspor: Oğuzhan Çakır

16.00 Göztepe-Tuzlaspor: Cihan Aydın

19.00 Sakaryaspor-Adanaspor: Eren Özyemişcioğlu