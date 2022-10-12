Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba 13:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Spor Toto 1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Futbolda Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 9. hafta maçlarında görev yapacak hakemler şöyle:
14 Ekim Cuma:
20.00 Boluspor-Altaş Denizlispor: Muhammet Ali Metoğlu
15 Ekim Cumartesi:
13.30 Manisa FK-Altay: Alper Akarsu
16.00 Çaykur Rizespor-Eyüpspor: Yiğit Arslan
19.00 Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü: Turgut Doman
19.00 Altınordu-Yılport Samsunspor: Tarık Güldal
16 Ekim Pazar:
13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Yeni Malatyaspor: Reşat Onur Coşkunses
13.30 Erzurum FK-Bodrumspor: Oğuzhan Çakır
16.00 Göztepe-Tuzlaspor: Cihan Aydın
19.00 Sakaryaspor-Adanaspor: Eren Özyemişcioğlu
Etiketler: TFF 1. Lig
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