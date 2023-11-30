Çok Bulutlu 11.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
TRT SPOR 30.11.2023 20:07

Hasan Arat: PSG ve Chelsea ile iş birliğimiz olacak

Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Hasan Arat, TRT SPOR'a özel açıklamalarda bulundu. Arat, ''PSG ve Chelsea ile iş birliğimiz olacak. Üçüncü bir kulübü de yarın akşam açıklayacağız.'' dedi.

Hasan Arat: PSG ve Chelsea ile iş birliğimiz olacak

Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Hasan Arat, TRT SPOR'da Fırat Günayer, Fatih Doğan ve Ergin Aslan'ın sorularını yanıtlıyor.

''Biz geldikten sonra iş dünyasıyla Beşiktaş barışacak.'' diyen Hasan Arat, seçim dönemi kendilerine sansür uygulandığını söyledi. 

Arat, ''Ben nefes almadan çalışıyorum, bütün arkadaşlarım çalışıyor. Türkiye'nin her yerindeler. Çalışana saygı duyacaksınız.'' dedi.

''Çok kuvvetli bir listeyle geliyoruz''

''Biz düzeni bozmaya geliyoruz. Çok kuvvetli bir listeyle geliyoruz. Listemizde 6 tane divan kurulu üyesi var. Kulübün geleneklerinden gelen yapı var. İş adamları, spor adamları var, bankacılar var. Benim hayal ettiğim Beşiktaş bu. Tek üzüldüğüm şey yetişemediğimiz yerler var. Bize kırılmasınlar.''

Hasan Arat, ''Beşiktaş Bahçeşehir, THY Avrupa Ligi'ni sallar. Dengeleri değiştirir. 15 bin taraftara oynar.'' ifadelerini kullandı.


ETİKETLER
Beşiktaş
Sıradaki Haber
Beşiktaş Club Brugge'u ağırlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:25
OPEC: Brezilya, 1 Ocak 2024'ten itibaren OPEC+ ittifakına katılacak
20:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde
20:10
Hamas: Bugün serbest bırakılması planlanan 30 esirin listesini aldık
20:04
İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi daha öldürdü
19:59
Somalili korsanlar, bir haftada İran bandıralı ikinci gemiyi kaçırdı
19:48
Papa'nın İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları için 'terör' ifadesini kullandığı iddiası
Gaziantep'te gün batımı
Gaziantep'te gün batımı
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Futsal Milli Takımı'nı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Futsal Milli Takımı'nı kabul etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ