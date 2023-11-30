Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Hasan Arat, TRT SPOR'da Fırat Günayer, Fatih Doğan ve Ergin Aslan'ın sorularını yanıtlıyor.

''Biz geldikten sonra iş dünyasıyla Beşiktaş barışacak.'' diyen Hasan Arat, seçim dönemi kendilerine sansür uygulandığını söyledi.

Hasan Arat: Biz geldikten sonra iş dünyasıyla Beşiktaş barışacak. pic.twitter.com/pbCCl82aCi — TRT Spor (@trtspor) November 30, 2023

Arat, ''Ben nefes almadan çalışıyorum, bütün arkadaşlarım çalışıyor. Türkiye'nin her yerindeler. Çalışana saygı duyacaksınız.'' dedi.

''Çok kuvvetli bir listeyle geliyoruz''

''Biz düzeni bozmaya geliyoruz. Çok kuvvetli bir listeyle geliyoruz. Listemizde 6 tane divan kurulu üyesi var. Kulübün geleneklerinden gelen yapı var. İş adamları, spor adamları var, bankacılar var. Benim hayal ettiğim Beşiktaş bu. Tek üzüldüğüm şey yetişemediğimiz yerler var. Bize kırılmasınlar.''

Hasan Arat: Beşiktaş, Bahçeşehir ile Euroleague'de dengeleri değiştirir. pic.twitter.com/0Zmtkxrqyb — TRT Spor (@trtspor) November 30, 2023

Hasan Arat, ''Beşiktaş Bahçeşehir, THY Avrupa Ligi'ni sallar. Dengeleri değiştirir. 15 bin taraftara oynar.'' ifadelerini kullandı.

Hasan Arat: PSG ve Chelsea ile iş birliğimiz olacak. Üçüncü bir kulübü de yarın akşam açıklayacağız. pic.twitter.com/PfxjIzsLXO

— TRT Spor (@trtspor) November 30, 2023