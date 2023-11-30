Beşiktaş evinde farklı yenildi

Tüpraş Stadı'nda saat 20.45'te başlayan karşılaşmayı Sloven hakem David Smajc yönetti.

Club Brugge, deplasmanda Beşiktaş’ı 5-0 mağlup etti.

Belçika temsilcisinin gollerini, 4. dakikada Casper Nielsen, 14, 46. dakikalarda Igor Thiago, 50. dakikada Raphael Onyedika ve 69. dakikada Andreas Olsen kaydetti.

Siyah-beyazlılar, bu sonuçla D Grubu’ndaki 4. mağlubiyetini aldı. Son sırada bulunan Beşiktaş’ın sadece 1 puanı buluyor.

Belçika temsilcisi ise aldığı bu galibiyetle puanını 13’e yükseltti.

Karşılaşma öncesinde gruptan çıkmayı garantileyen Club Brugge, liderliğini sürdürdü.

İki takım arasında Belçika'da oynanan ilk maç 1-1 berabere tamamlanmıştı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi’ndeki son karşılaşmasını 14 Aralık Perşembe günü deplasmanda Lugano ile oynayacak.

Aynı gün Club Brugge, Bodo / Glimt ile karşılaşacak. Bu karşılaşmalar sonrasında grup aşamaları tamamlanmış olacak.

[Fotoğraf: İHA]

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 4. dakikada Club Brugge öne geçti. Sağ kanattan başlayan atakta De Cuyper'in pasıyla topla buluşan Nielsen, kaleyi cepheden gören bir noktada uzak mesafeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Ersin'in solundan ağlarla buluşturdu: 0-1

[Fotoğraf: AA]

GOL - 14. dakikada Belçika ekibi farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta Vetlesen'in ceza sahasına yerden ortasında Thiago'nun altıpas çizgisinin önünden yaptığı vuruşta top filelere gitti: 0-2

[Fotoğraf: AA]

38. dakikada Thiago'nun ceza sahası içi sağ çaprazdan çıkardığı şutta kaleci Ersin Destanoğlu gole izin vermedi.

Club Brugge, ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi.

GOL - 46. dakikada Club Brugge üçüncü golü buldu. Beşiktaş yarı sahasının sağında Onur Bulut'un hatalı pası sonucunda araya giren Balanta, meşin yuvarlağı Thiago ile buluşturdu. Thiago'nun ceza sahası içinden yaptığı sert vuruşta top filelerle buluştu: 0-3

GOL - 51. dakikada Belçika ekibi farkı 4'e çıkardı. Skoras'ın altıpasın solunda yerden pasına hareketlenen ve ceza yayı üzerinde topla buluşan Onyedika, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-4

[Fotoğraf: AA]

GOL - 70. dakikada Club Brugge skoru 5-0 yaptı. Savunmada Mechele'nin derinlemesine uzun pasında sol kanatta topla buluşan Skoras, hızla ceza sahasına girdi. Bu oyuncu, altıpasın solunda pasını Skov Olsen'e verdi. Skov Olsen, ceza sahası içinde boş kaleye yaptığı vuruşla farkı 5'e çıkardı: 0-5.

Club Brugge, karşılaşmayı 5-0 kazandı.

[Fotoğraf: AA]

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Tayfur Bingöl (Dk. 85 Aytuğ Kömeç), Onur Bulut, Colley, Zaynutdinov, Demir Ege Tıknaz (Dk. 56 Hadziahmetovic), Salih Uçan (Dk. 56 Gedson Fernandes), Chamberlain, Cenk Tosun (Dk. 64 Semih Kılıçsoy), Rebic (Dk. 46 Muleka), Aboubakar

Club Brugge: Mignolet, Odoi, Mechele, Spileers, Skov Olsen, Onyedika, Vetlesen (Dk. 60 Nusa), Nielsen (Dk. 46 Balanta), De Cuyper (Dk. 74 Meijer), Thiago (Dk. 60 Jutgla), Zinckernagel (Dk. 46 Skoras)

Goller: Dk. 4 Nielsen, Dk. 14 ve 46 Thiago, Dk. 51 Onyedika, Dk. 70 Skov Olsen (Club Brugge)

Sarı kartlar: Dk. 38 Nielsen (Club Brugge), Salih Uçan (İlk yarının bitiminde) (Beşiktaş)

Stat: Tüpraş Stadı

Hakemler: David Smajc, David Gabrovec, Tomaz Cerne