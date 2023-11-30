Bakan Osman Aşkın Bak: Yeni Arda Gülerlerin buradan yetişeceğine inanıyoruz

Gençlerbirliği Spor Lisesi açılış töreni İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlerbirliği Kulübü arasındaki işbirliği protokolü de imzalandı.

Törene Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de katıldı.

[Fotoğraf: AA]

Bakan Osman Aşkın Bak, Gençlerbirliği'nin Türk futbolu ve sporuna önemli hizmetler verdiğini belirterek, "Gençlerbirliği 100 yıllık çınar, çok önemli kulüp. Böylesine güzel fikri Milli Eğitim Bakanlığımız ile oluşturması çok önemli." dedi.

Bak, Bakan Tekin'in müsteşarlığı döneminde de spor liselerine önem verdiğini dile getirdi.

"Bunların sonuçlarını hep birlikte görüyoruz. Yakınımızda voleybol lisesi var. Bu proje başarılı bir süreç geçirdi. Oradan yetişen pek çok sporcu başarılı sonuçlar elde etti. Bu dönemde bu süreci kendisiyle tekrar ele aldık, bu konular üzerinde çalışıyoruz. Buralardan çok önemli sporcuların yetişeceğine inanıyoruz."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

"Doğru bir konsept"

Bak, Gençlerbirliği'nin özellikle İlhan Cavcav döneminde yurt dışından getirdiği ve altyapıdan yetiştirdiği çok sayıda futbolcuyu önemli kulüplere transfer ettiğini belirtti.

"En son Arda Güler'in Gençlerbirliği altyapısından Fenerbahçe'ye, oradan Real Madrid'e gitmesi çok önemli bir süreç. Yeni Arda Gülerlerin buradan yetişeceğine inanıyoruz. Doğru bir konsept. Milli Eğitim Bakanlığı ile bu konuda ortak çalışıyoruz."

Osman Aşkın Bak, Gençlerbirliği'nin Türk futboluna hizmet etmeye devam edeceğini anlattı.

"Hoca ile (Sinan Kaloğlu) sohbet ettik. Yeniden Süper Lig'e döneceğini bu seneki kadrosundan hissediyoruz. Böylesine önemli bir kulübün altyapıya yaptığı yatırımları biliyoruz. Bunu daha da güçlendirecek, spor lisesi yaklaşımı çok önemli. Tematik liselerin olması, daha doğru sonuçlar çıkarıyor. Bir kulüple bunun yapılması çok daha önemli. Gençlerbirliği'nin Türk sporunun altyapısına yeni sporcuları, yıldızları kazandıracağına inanıyoruz."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Bak, A Milli Futbol Takımı'nın grup lideri olarak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazandığına işaret etti.

"Türkiye, İtalya ile 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı da organize edecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde spora yapılan çok önemli yatırımlar var. Yapılan büyük tesisler söz konusu. 38 stadyum tamamlandı. Stadyumların bir kısmının yapımı devam ediyor. Yeni statlar envanterimize giriyor. Türkiye dünyanın, Avrupa'nın en modern statlarına sahip. Spor salonları, yüzme havuzları olmak üzere pek çok yatırım var. Spor tesisi açısından ülkemiz çok önemli bir süreci yaşamakta. Sevinçli sonuçları da hep birlikte almaya devam ediyoruz. Sporcularımızın uluslararası yarışlarda kazandığı madalyalarda artış söz konusu."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Başka federasyonlarla da işbirliği yapacağız

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gençlerbirliği Kulübü'nün 100. yaşını kutladığına işaret etti.

Bakanlıkların yaptığı bu tür etkinliklerin başarılı olmasında siyasi iradenin desteğinin önemini vurgulayan Tekin, sportif başarı, sportif tesisleşme ve sporcu yetiştirilmesi konusunda çok hassas davranan ve bu konuda kendilerini sürekli yönlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini sundu.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı olarak 2 yıl, Milli Eğitim Bakanlığında da müsteşar olarak 5,5 yıl görev yaptığını hatırlatan Tekin, o yıllarda kamuoyunda çok magazinleştirilen "proje okulu" kavramını Türk eğitim literatürüne kazandırdıklarını anlattı.

Proje okullarında eğitim müfredatının, eğitici kadrosunun ve öğrenci seçiminin sahadaki kişilerle birlikte yürütüldüğünü dile getiren Tekin, bu anlamda ilk modelin Gençlerbirliği ile yapılmadığını, 2014'te Fatih Terim'in, milli takımlar teknik direktörü olduğu dönemde Riva'daki futbol lisesinde de uygulandığını kaydetti.

Tekin, bu okulun futbolla ilgili müfredatını Futbol Federasyonu ile ortak yaptıklarını, eğitimci kadronun oluşturulmasında federasyonun yetkilendirdiği kişilerden faydalandıklarını ve öğrenci seçiminde de genel düzeneğin dışına çıktıklarını belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Voleyboldaki başarıda, voleybol lisesinin büyük katkısı var

Tekin, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle aynı modeli başka branşlarda başlattıklarını, voleybol lisesinin bunun en başarılı örneği olduğunu dile getirdi.

"Türkiye'de kadın voleybolu ve voleybolla ilgili bir başarıdan söz edebiliyorsak Türkiye Voleybol Federasyonu ile ortak yürüttüğümüz voleybol lisesinin bunda büyük katkısı olduğunu düşünüyorum."

Tekin, bu okulları yaygınlaştıracaklarını bildirdi.

"Gençlik ve Spor Bakanlığı ile işbirliği halinde başka federasyonlarla da işbirliği yapacağız. Sadece federasyonlar ya da spor değil, benzeri projelerimizi güzel sanatlar alanında da yürüteceğiz. Sektörde söz sahibi olan sivil toplum kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilerle ortak protokollerle güzel sanatlar liselerini de tematik hale getireceğiz."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

"Sportif eğitim ya da akademik eğitim ikileminden kurtaracak"

Bakan Tekin, futbol lisesinin kendi içinde çok dinamik, futbolu, sektörü sürekli takip edecek bir proje olduğuna işaret etti. Tekin, okulun, sektörün içinden bir yapıyla kurgulandığını ifade etti.

"Türkiye'de sporla ilgili olarak kamuoyundaki en büyük eleştirilerden bir tanesi sportif eğitim ya da akademik eğitim, çocukları ikisinden birini tercih etmek ikilemiyle karşı karşıya bırakmak. Bu aslında çocuklarımızı bu ikilemden de kurtaracak çok yararlı bir proje. İnşallah bundan sonra hem sportif anlamda yetenekleri zamanında keşfedilmiş, bu doğrultuda eğitim verilmiş, hem de bu eğitim verilirken akademik eğitimi aksatılmamış, dolayısıyla futbol ya da sporun herhangi bir alanından Türkiye kamuoyuna mal olduktan sonra konuşmalarıyla, davranışlarıyla gençlere rol model olacak iyi eğitimli bireyler yetiştirmek ana hedefimiz. "

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Niyazi Akdaş: İlk futbol temalı okul

Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş ise konuşmasında 100 yıllık kırmızı-siyahlı kulübün kuruluş hikayesini anlattı.

"Gençlerbirliği Kulübü bir futbolcu fabrikasıdır. Gençlerbirliği yetiştirdiği yüzlerce futbolcuyla Türk futboluna, milli takımımıza sayısız futbolcu kazandırdı. Türkiye'de futbol altyapısı denilince akla gelen ilk kulüp Gençlerbirliği'dir. Her zaman ilkleri yapan Gençlerbirliği Kulübü olarak Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye'de ilk futbol temalı okulu açıyoruz. Tesislerimizin içinde bir eğitim kurumunun açılması bizleri aşırı heyecanlandırıyor. Okulumuz, 25 öğrencisiyle 2023-2024 eğitim öğretim yılına başladı. Öğrencilerimiz kariyerlerinde eğitim ve spor hayatlarını beraber devam ettirecekler. Üniversitelerin spor bölümü kayıtlarında da avantaj elde edeceklerdir."

Konuşmaların ardından Gençlerbirliği Spor Lisesi'nin açılış kurdelesini bakanlar Bak ve Tekin ile Akdaş birlikte kesti.