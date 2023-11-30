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Spor
AA 30.11.2023 13:15

Abdullah Avcı: Her seferinde daha iyisini yapmak için çalışıyoruz

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 3 Aralık Pazar günü Mondihome Kayserispor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını 1 günlük izinin ardından sürdürdü.

Abdullah Avcı: Her seferinde daha iyisini yapmak için çalışıyoruz

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk 30 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.

Oyuncular, antrenmanın basına açık bölümünde dinamik ısınma ve pas çalışması gerçekleştirildi.

Antrenmana sakatlıkları bulunan Fernandez ve Göktan Gürpüz katılmadı. Sezon öncesi kampında sakatlanarak çapraz bağ ameliyatı geçiren Orsic, Trabzon'a geldi. Bu oyuncu takımdan ayrı olarak fizyoterapist eşliğinde koştu.

Abdullah Avcı: Her seferinde daha iyisini yapmak için çalışıyoruz

"Yoğun çalışmaya devam"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, takım olarak çalışmaya gayret ettiklerini söyledi.

Avcı, her seferinde daha iyisini yapmak için çalıştıklarını vurguladı.

"Dün izin günüydü, maç dönüşü yorucu oldu. Haftaya bugün itibarıyla başladık, iyiyiz. Toplantıdan çıktık. Yoğun çalışmaya devam. Maçın geri bildirimlerini yapıyoruz. Olumlu tarafları yukarıyı çıkarmaya, olumsuzları aza indirgemeye çalışıyoruz. Futbol bir hata oyunudur, bunu sıfırlayamazsın. Tekrarlarımız biraz daha fazla olacak."


Avcı, hafta sonu Kayserispor ile karşılaşacaklarını anımsattı.

"Kayserispor ligin çıkış yapan takımlarından biri. Hocaları, beraber çalıştığım değerli bir hoca, değerli takım. Bütün konu başlıkları Kayserispor üzerine olacak."

Orsic'in durumu

Abdullah Avcı, Orsic'in Trabzon'a gelmesine ilişkin de konuştu.

"Orsic ile konuşmuştuk. Bugün sabah da uğradı. Süreç nasıl gidecek bakacağız. Morali iyi, çalışmaları iyi geçti. Ne zaman takımla başlar, sağlık ekibi ile bilgi aldıktan sonra daha net şeyler söyleyebiliriz. Burada olması bile moralimizi daha iyi hissettiriyor." 

Abdullah Avcı: Her seferinde daha iyisini yapmak için çalışıyoruz

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla Mondihome Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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