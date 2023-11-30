Fenerbahçe’ye Danimarka’da soğuk duş

Right to Dream Park'ta saat 23.00'te başlayan müsabakayı Fransız hakem Jeremie Pignard yönetti.
Fenerbahçe, deplasmanda 6-1 yenildi.
Danimarka temsilcisinin gollerini 21. dakikada Lucas Hey, 25. dakikada Daniel Svensson, 55, 75 ve 84. dakikalarda Benjamin Nygren, 66. dakikada Christian Rasmussen kaydetti.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu’nda 2. mağlubiyetini aldı. 9 puanda kalan sarı-lacivertliler, 2. sıraya geriledi.
Nordsjaelland ise 5. maçında 3. galibiyetini aldı. 10 puana yükselen Danimarka temsilcisi, liderliğe yükseldi.
Fenerbahçe, H Grubu’ndaki son karşılaşmasını 14 Aralık Perşembe günü Spartak Trnava ile oynayacak.
Aynı gün Nordsjaelland ise Ludogorets Razgrad ile karşılaşacak.
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
13. dakikada Diomande'nin ceza sahası dışından sert şutunda top üstten auta gitti.
15. dakikada Diomande'nin ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Rasmussen'in şutunda Livakovic topa ayaklarıyla müdahale etti. Atağın devamında Villadsen'in vuruşunda savunma meşin yuvarlağı tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.
GOL - 21. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Hücum yönünün sağından kullanılan köşe vuruşunda penaltı noktası civarında ön direkte Tverskov'un kafa vuruşunda, altıpas içinde meşin yuvarlağa ayak koyan Hey topu filelerle buluşturdu: 1-0
GOL - 25. dakikada Nordsjaelland farkı 2'ye çıkardı. Savunmanın arkasına atılan derin pasta ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Diomande, meşin yuvarlağı ceza sahası içinde müsait durumdaki Svensson'a çıkardı. Bu oyuncunun gelişine şutunda top filelerle buluştu: 2-0
27. dakikada Szymanski'nin savunma arkasına şık pasında penaltı noktası civarında Batshuayi'nin havadan gelişine sol ayağıyla vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
31. dakikada Szymanski'nin soldan kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen İsmail Yüksek'in kafa vuruşunda, kaleci topu son anda kornere çeldi.
41. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Kent'in soldan ceza sahasına gönderdiği ortada topla buluşan Cengiz Ünder'in yerden sert vuruşunda, kaleci Eriksson ayaklarıyla gole engel oldu.
GOL - 43. dakikada Fenerbahçe farkı 1'e indirdi. Tadic'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Szymanski, müsait pozisyondaki Batshuayi'yi gördü. Belçikalı futbolcu plase bir vuruşla kalecinin solundan topu filelere yolladı: 2-1
İlk yarı Danimarka ekibinin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
47. dakikada sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada Schjelderup’un şutunu kaleci Livakovic kornere çeldi.
53. dakikada Cengiz’in pasında topla buluşan Szymanski’nin ceza sahası dışından sert şutu yandan auta çıktı.
GOL - 55. dakikada savunmanın arkasına atılan topla buluşan Nygren, kaleci Livakovic’in üstünden topu ağlara yolladı. 3-1
GOL - 66. dakikada sağ kanattan hızla ceza sahasına giren Schjelderup’un şutu Livakovic’ten döndü. Dönen topu Rasmussen boş kaleye yolladı. 4-1
GOL - 75. dakikada Nagalo’nun pasında topla buluşan Nygren’in ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 5-1
GOL - 84. dakikada son çizgiye inen Harder’in ortasında kale önünde Nygren topu ağlara gönderdi. 6-1
Karşılaşmayı Danimarka ekibi Nordsjaelland 6-1 kazandı.
Nordsjaelland: Eriksson, Hey, Hansen, Nagalo, Frese, Diomande (Nygren dk. 46), Tverskov (Sertdemir dk. 86), Svensson, Villadsen (Jensen-Abbew dk. 82), Schjelderup (İbrahim Osman dk. 79), Rasmussen (Harder dk. 80)
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Yusuf, İsmail, Oosterwolde, Szymanski, Crespo, Cengiz (İrfan Can Kahveci dk. 62), Tadic, Kent (King dk. 74), Batshuayi (Dzeko dk. 62)
Goller: Hey (dk. 22), Svensson (dk. 25), Nygren (dk. 55, 75 ve 84), Rasmussen (dk. 66) (Nordsjaelland), Batshuayi (dk. 43) (Fenerbahçe)
Sarı kart: Dk. 17 Diomande (Nordsjaelland)
Stat: Right to Dream Park
Hakemler: Jeremie Pignard, Aurelien Drouet, Laurern Coniglio