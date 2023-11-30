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Spor
AA 30.11.2023 18:28

Milli para dansçılar İtalya'da 2 gümüş madalya kazandı

Milli para dansçılar İtalya'da düzenlenen Para Dans Tekerlekli Sandalye Dünya Şampiyonası'nda 2 gümüş madalya elde etti.

Milli para dansçılar İtalya'da 2 gümüş madalya kazandı
[Fotograf: İHA]

Türkiye Dans Sporları Federasyonundan (TDSF) yapılan açıklamaya göre, Cenova kentinde düzenlenen organizasyona 29 ülkeden 185 sporcu katıldı.

Organizasyonda milli dansçı Barış Bayraktar freestyle ve beşdans kategorilerinde Türkiye'ye iki gümüş madalya kazandırdı.

Şampiyonada Nezihe Koçak Ünal-Abdülkadir Ünal çifti ise iki ayrı kategoride dördüncü oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Barış Bayraktar, bir süredir TDSF çatısı altında spor yaptıklarını anlatarak, "Başkanımız Tolga Han Çinkitaş bizimle bir baba gibi ilgileniyor. İlk kez katıldığım dünya şampiyonasında iki ikincilik kazanmak beni yeni başarılar için hırslandırdı. Çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

2024 Para Dans Dünya Şampiyonası Antalya'da yapılacak

Öte yandan 2024 Para Dans Tekerlekli Sandalye Dans Dünya Şampiyonası'nın 10-11 Mayıs tarihlerinde Antalya'da yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TDSF Başkanı Çinkitaş, para dans tekerlekli sandalye sporcularının başarısını çok önemsediklerini belirtti.

Sporcuların motivasyonları için ellerinden geleni yaptıklarını aktaran Çinkitaş, "Onlar içi maddi manevi elimizdeki her desteği sağladık. Yeter ki başarılı olsunlar. Sporcularımız için düzenlenen özel tekerlekli sandalye kampanyalarını destekliyor buna katkıda bulunanlara da çok teşekkür ediyoruz. Girişimlerimiz ve başarımız dünya kupası organizasyonunu Antalya'ya kazandırdı." ifadelerini kullandı.

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