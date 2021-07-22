Haber Giriş: 22 Temmuz 2021 Perşembe 14:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gençlerbirliği Muhammed Bayır'ı transfer etti
TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, savunma oyuncusu Muhammed Bayır'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre son olarak Boluspor forması giyen sol bek Muhammed Bayır ile bir yıllık sözleşme imzalandı.
Muhammed Bayır, kariyerinde Bugsaş, Osmanlıspor (Ankaraspor), Bozüyükspor, Giresunspor ve Boluspor gibi takımlarda da görev almıştı.
Yeni Transferimiz Muhammed Bayır— Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) July 22, 2021
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Etiketler: Gençlerbirliği Transfer Haberleri
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