Haber Giriş: 22 Temmuz 2021 Perşembe 13:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Fernando Muslera'dan PSV maçı açıklaması
Galatasaray'ın, PSV Eindhoven'a deplasmanda 5-1 mağlup olduğu maçta hatalı goller yiyen Fernando Muslera sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Fernando Muslera, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
"Yaptığımız meslek bize bazen zor anlar yaşatıyor, kendinizi sürekli daha fazla geliştirmek istiyorsunuz. Benim için hiçbir şeyin yolunda gitmediği, çok zor bir gündü. Ancak her zaman yaptığım gibi, her gün daha ileri gitmeye ve her şeye hazırlıklı olmaya devam edeceğim."
Muslera, kendisine destek veren taraftarlara, teknik direktör Fatih Terim ve ekibine, takım arkadaşlarına, kulüp çalışanlarına teşekkür etti.
"Şartlar ne olursa olsun Bu benim ve ailem için büyük anlam ifade ediyor."
Etiketler: Galatasaray Şampiyonlar Ligi
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