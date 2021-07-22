Fernando Muslera, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

"Yaptığımız meslek bize bazen zor anlar yaşatıyor, kendinizi sürekli daha fazla geliştirmek istiyorsunuz. Benim için hiçbir şeyin yolunda gitmediği, çok zor bir gündü. Ancak her zaman yaptığım gibi, her gün daha ileri gitmeye ve her şeye hazırlıklı olmaya devam edeceğim."

Muslera, kendisine destek veren taraftarlara, teknik direktör Fatih Terim ve ekibine, takım arkadaşlarına, kulüp çalışanlarına teşekkür etti.

"Şartlar ne olursa olsun Bu benim ve ailem için büyük anlam ifade ediyor."