Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Bu sezon 3 kulvarda yarışacak siyah beyazlılar, kalesini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Medipol Başakşehir forması giyen Mert Günok ile ilgilenen yönetim, milli file bekçisiyle anlaşma sağladı.

Teknik direktör Sergen Yalçın da 32 yaşındaki kaleciyi takımda görmek istiyor.

Beşiktaş yönetimi, takımıyla 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan Mert Günok için Medipol Başakşehir ile temaslarını sürdürüyor. Olumlu geçen görüşmelerin kısa sürede sonuçlanması bekleniyor.

Diego Godin Beşiktaş’a önerildi

Teknik heyet, yönetimden kadroya en az 1 stoper katılmasını talep ediyor. Bu mevki için Diego Godin, Beşiktaş’a önerildi.

Uruguaylı oyuncunun yüksek maliyeti, siyah beyazlıları düşündürüyor. Cagliari ile sözleşmesi devam eden Godin'in, 5 milyon euroya yakın maaşı bulunuyor.

İtalyan temsilcisi maaş yükünden kurtulmak için 35 yaşındaki oyuncuyu serbest bırakabilir. Bu durumda bile Godin’in siyah beyazlı formayı giyebilmesi, maaşından yapacağı indirime bağlı.

Diğer yandan hem Valentin Rosier hem de kulübü Sporting Lizbon ile anlaşma sağlandı. Fransız sağ bekin, bu hafta İstanbul’da olması bekleniyor.