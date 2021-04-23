Gençlerbirliği 4 hafta sonra galip geldi
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 37. hafta açılış maçında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Başkent temsilcisi 4 maç sonra galip geldi.
Süper Lig'in 37. haftasında Gençlerbirliği ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.
Eryaman Stadı'nda oynanan maçta hakem Bahattin Şimşek görev yaptı. Mücadele, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle noktalandı.
Karşılaşmanın açılış golü, ilk yarının duraklama anlarında geldi. 45+1'de sahne alan Johansson, ev sahibi ekibi soyunma odasına 1-0 önde götürdü.
İkinci yarıya da iyi başlayan Gençlerbirliği, 62. dakikada Sio'nun golüyle farkı 2'ye çıkarttı.
Farkı azaltmak için çaba gösteren Çaykur Rizespor'un golü Samudio'dan geldi. Tecrübeli futbolcu, 74. dakikada farkı bire indirdi.
Kalan sürede başka gol olmadı ve mücadele, Gençlerbirliği'nin 2-1'lik üstünlüğüyle noktalandı.
Bu galibiyetle 35 puana ulaşan başkent ekibi, 19. sıraya yerleşti. 42 puanlı Çaykur Rizespor ile 11. sırada yer aldı.
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