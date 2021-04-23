Haber Giriş: 23 Nisan 2021 Cuma 17:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalyaspor-Göztepe maçının tarihi değişti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Daha önce 1 Mayıs Cumartesi günü yapılacağı açıklanan Antalyaspor-Göztepe maçının 1 gün sonra oynanacağı açıklandı.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Süper Lig'in 39. haftasında deplasmanda oynayacakları Fraport TAV Antalyaspor maçının tarihinin 2 Mayıs Pazar günü olarak değiştirildiği belirtildi.
Karşılaşmanın saat 16.00'da Antalya Stadı'nda yapılacağı ifade edildi.
Etiketler: Antalyaspor Göztepe Süper Lig
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