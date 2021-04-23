Haber Giriş: 23 Nisan 2021 Cuma 18:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş'a bir kötü haber de Larin'den geldi
[Fotoğraf: AA]
Beşiktaş'ın Sivasspor ile oynadığı maçta sakatlanan Cyle Larin'in sağ uyluk adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Larin'in sağ uyluk arka adalesinde (biceps femoris) gerilme ve ödem tespit edildiği ifade edildi.
Kanadalı futbolcunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı açıklandı.
Sakatlananların sayısı arttı
Süper Lig'in 37. haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta santrforlar Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar'ın ardından Larin'in de sakatlanması teknik heyeti sıkıntıya soktu.
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