Kulüpten yapılan açıklamada, Larin'in sağ uyluk arka adalesinde (biceps femoris) gerilme ve ödem tespit edildiği ifade edildi.

Kanadalı futbolcunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı açıklandı.

Sakatlananların sayısı arttı

Süper Lig'in 37. haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta santrforlar Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar'ın ardından Larin'in de sakatlanması teknik heyeti sıkıntıya soktu.