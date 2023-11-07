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Spor
AA 07.11.2023 15:36

Genç pilot Zekai Özen İtalya'da şampiyon oldu

İtalya Binek Otomobiller Kupası'nda mücadele eden Türk pilot Zekai Özen, TCR-DSG sınıfında şampiyonluğa ulaştı.

Genç pilot Zekai Özen İtalya'da şampiyon oldu
[Zekai Özen]

Toplam 49 sürücünün, 3 klasmanda yarıştığı organizasyonda 2023 sezonunun 6. ve son ayağı, Rimini kentindeki Uluslararası Misano Marco Simoncelli Pisti'nde yapıldı.

Bitci AMS Yarış Takımı sürücüsü Zekai, iki yarışta da damalı bayrağı 2. sırada gördü.

12 yarıştan oluşan kupada 10 yarışa katılan Zekai, 6 birincilik, 2 ikincilik, birer üçüncülük ve dördüncülük elde ettiği sezonu 136 puanla tamamladı.

Fotoğraf: Zekai Özen [Fotoğraf: Zekai Özen ]

17 yaşındaki Türk pilot böylece ev sahibi ülkeden Pierluigi Moscone'nin 16 puan önünde TCR-DSG sınıfında şampiyon oldu.

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