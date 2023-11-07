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Spor
DHA 07.11.2023 15:31

29 Ekim Satranç Turnuvası'nda ödüller sahiplerini buldu

Küçükçekmece Belediyesi tarafından 4'üncü Geleneksel 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası düzenlendi. Türkiye Satranç Federasyonu ile ortaklaşa düzenlenen turnuva, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi.

29 Ekim Satranç Turnuvası'nda ödüller sahiplerini buldu
[Fotograf: DHA]

Turnuvaya katılan 7'den 70' e her yaştan 165 sporcu, en iyi hamleyi yapabilmek için yarıştı. Dereceye girenlere para ödülünün yanı sıra tablet, akıllı bileklik, bluetooth kulaklık, en başarılı kadın sporculara da tablet PC hediye edildi.

3 kategoride gerçekleştirilen ve iki gün boyunca devam eden turnuva, kıyasıya rekabete sahne oldu. 6 turdan oluşan turnuvada, satranç severler, zekâlarını ve stratejilerini yarıştırdı.

Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Sedat Gazi turnuva sonunda dereceye giren sporculara madalya, kupa ve hediyelerini takdim etti. Dereceye girenlere para ödülünün yanı sıra tablet, akıllı bileklik, bluetooth kulaklık, en başarılı kadın sporculara da tablet PC hediye edildi.

DERECEYE GİRENLER

A Kategorisi

1. Ömer Akkara
2. Alihan Demirbağ
3. Muhammed Salih Gönüllü
4. Ali Gür
5. Ahmed Sahbaz


B Kategorisi

1. Altuğ Ay
2. Poyraz Taş
3. Hikmet Bağcı
4. Kaan Özkan
5. Kayra Özkaynakçı
6. Sümeyye Gülçeken

C Kategorisi

1. Ali Rıza Atam
2. Bora Güney Kokum
3. Mert Hasan Öztürk
4. Tarık Uslu
5. Ömer Faruk Koca
6. Nisanur Taparı

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