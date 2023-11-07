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Spor
İHA 07.11.2023 15:21

Eczacıbaşı Dynavit CEV Şampiyonlar Ligi’nde sahne alıyor

2024 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu maçlarına başlayacak olan Eczacıbaşı Dynavit, Vasas Obuda Budapeşte müsabakasının hazırlıklarına devam ediyor.

Eczacıbaşı Dynavit CEV Şampiyonlar Ligi’nde sahne alıyor
[Fotograf: İHA]

Sezonun ilk CEV Şampiyonlar Ligi maçında, Macaristan’ın Vasas Obuda Budapeşte takımını konuk edecek olan Eczacıbaşı Dynavit, günü tek idmanla tamamlayacak.

Karşılaşma öncesi görüşlerini aktaran milli pasör Elif Şahin, “Şampiyonlar Ligi maçlarımıza başlayacağımız için çok heyecanlıyız. Kazanacağımız her sayı, her set grup aşamasında bizim için oldukça önemli olacak. Takım olarak elimizden gelenin en iyisini yaparak yarınki maçtan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Bütün taraftarlarımızı bizi desteklemeye davet ediyorum.” dedi.

Eczacıbaşı Dynavit - Vasas Obuda Budapeşte karşılaşması yarın saat 19.00’da TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak. Karşılaşma, Red Bull TV ekranlarından naklen şifresiz yayınlanacak.

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