Gaziantep'te kazanan yok
Spor Toto Süper Ligde 32. haftasında lider Trabzonspor, Gaziantep Futbol Kulübü ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.
Şampiyonluk kutlamaları için geri sayıma geçen bordo mavili ekip, Gaziantep'te istediğine ulaşmadı.
Kalyon Stadyumu'nda oynanan müsabakada iki ekip de girdiği pozisyonlardan gol çıkaramadı. Mücadele başladığı 0-0 berabere sona erdi.
Bu sonuçla Trabzonspor, puanını 72'ye, Gaziantep FK ise 41'e çıkardı.
Bordo-mavilileri Gaziantep'e götürecek uçak yoğun sis nedeniyle kalkmayınca mücadele bir gün sonraya (cumadan cumartesiye) ertelenmişti.
Önemli anlar: İlk yarı
18. dakikada Gaziantep FK'nin sol kanattan gelişen atağında, Sagal'ın gönderdiği topla ceza yayının önünde buluşan Muhammet Demir'in şutunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı.
19. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Ceza sahası içerisinde Visca'nın ortasında Cornelius topa kafayı vurdu. Direğe çarpan meşin yuvarlağı kaleci Günay Güvenç uzaklaştırdı.
27. dakikada sağ taraftan topla ilerleyen Figueiredo'nun ceza yayına yakın bir noktadan çektiği şutta kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.
35. dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Kitsiou, ceza sahası önünde topu Figueiredo'ya verdi. Bu futbolcunun pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Muhammet Demir'in vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak dışarı çıktı.
45+1. dakikada ceza sahası önündeki Hamsik'in pasında topla buluşan Nwakaeme'nin sert vuruşunda, kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.
İkinci yarı
İkinci yarıda da gol olmayınca karşılaşma 0-0 berabere sonuçlandı.
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