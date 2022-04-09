Rize'de 3 gol, 2 kırmızı kart
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayan Çaykur Rizespor, sahadan 2-1 galip ayrılarak kümede kalma umutlarını sürdürdü. Maçı 9 kişi tamamlayan Konyaspor ise Şampiyonlar Ligi'ne gitme hedefinde yara aldı.
Çaykur Didi Stadı'nda oynanan mücadelede knuk İttifak Holding Konyaspor, 26. dakikada Zymer Bytyqi'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi Çaykur Rizespor, Yannick Bolasie'nin kaydettiği golle skora denge getirdi: 1-1
Takımlar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.
Konyaspor'da Amilton, 69. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Eksik kalan rakibi karşısında baskısını artıran Çaykur Rizespor, aradığı golü 77'de Joel Pohjanpalo ile buldu: 2-1
90+6. dakikada Amar Rahmanovic, hakeme yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart gördü ve İttifak Holding Konyaspor 9 kişi kaldı.
Kalan sürede skor değişmedi ve Çaykur Rizespor maçtan 2-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla puanını 29'a çıkaran Karadeniz temsilcisi, kümede kalma umutlarını sürdürdü.
58 puanda kalan Konyaspor ise Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefinde yara aldı.
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