VavaCars Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa'yı konuk etti.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki mücadele 3-2 VavaCars Fatih Karagümrük,'ün üstünlüğü ile sona erdi.

Karagümrük'e galibiyeti getiren goller 31. dakikada Adnan Uğur, 38. dakikada Pesic ve 72. dakikada Bistrovic'den geldi. Kasımpaşa'nın gollerini ise 67. dakikada Tarkan Serbest ve 82. dakikada Mukela kaydetti.