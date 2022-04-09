Sarı-lacivertli takım, dün oynanan maçta Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag'ı 83-74 yenerek finale yükseldi.

Organizasyonun sosyal medya hesabından Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki coşku, "Avrupa Ligi kadınlar tarihinin en iyi atmosferi" ifadesiyle videolu bir mesajla paylaşıldı. Bu mesaja yorum yazan LeBron James, videoda yer alan ABD'li vatandaşı Kayla McBride'ı övgü dolu sözlerle tebrik etti.

Los Angeles Lakers'ın all-star oyuncusu LeBron James'in paylaşımı kısa sürede on binlerce yorum ve beğeni aldı.

29 yaşındaki McBride, karşılaşmayı 15 sayı, 1 asistle tamamladı.